Senador Macaya: No me gusta el festival de acusaciones constitucionales

El senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, instó a las fuerzas políticas de oposición a no generar un "festival de acusaciones constitucionales" en el Congreso, comparando el ambiente que existió en el período anterior, que registró 10 libelos contra el entonces Gobierno de Sebastián Piñera.

Ayer la bancada de diputados del Partido Republicano ingresó una acusación contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, y hoy dijo estudiar impulsar una contra el Presidente Gabriel Boric -"quizás existirían argumentos"-; mientras desde la UDI anunciaron su intención de hacer lo mismo contra la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, por "eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley en el otorgamiento de beneficios carcelarios".

"No me gusta el festival de acusaciones constitucionales y la polarización en el Congreso. La oposición tiene formas constructivas de ejercer su labor, es algo a lo que he apelado en el último tiempo y espero que se pueda imponer, con fórmulas de diálogo", opinó Macaya este miércoles en conversación con Lo Que Queda del Día.

Criticó, no obstante, que los 13 indultos otorgados el viernes por el Presidente Boric "son una decisión grave y un error político: es una falta de coherencia que se den mientras la ministra del Interior (Carolina Tohá) convocaba a los partidos a un acuerdo de seguridad y los chilenos exigen tolerancia cero a la delincuencia y la violencia".

Por ello, "es algo que debe tener una respuesta de parte del Parlamento", apuntó. En este caso, la reacción vino desde Chile Vamos, cuyos partidos -entre ellos la UDI- se retiraron de la mesa que buscaba un "Compromiso Transversal por la Seguridad".

"Si se hubiese generado algo similar por parte del Gobierno anterior, la respuesta estuvo, porque hubo 14 acusaciones constitucionales, dos contra el Presidente", recordó Macaya. En detalle, 10 libelos fueron contra ministros o el Mandatario y cuatro contra jueces del Poder Judicial.

Con todo, afirmó que, "más allá de que se haya terminado la mesa de seguridad, el llamado a la ministra (Tohá) es a dejarse de acuerdos para fotos y mandar los proyectos al Congreso: yo puedo asegurar que los proyectos que tengan que ver con mejorar las condiciones de Carabineros, la inteligencia y los recursos para instituciones policiales, van a contar con nuestro respaldo".

RELEVÓ EL LIDERAZGO DE MATTHEI EN LA CEP

Por otro lado, el timonel gremialista destacó que, según la encuesta publicada este miércoles por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2022, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), siga siendo el personaje político mejor evaluado de Chile.

"Para Evelyn es el reconocimiento de un liderazgo que se ha ido consolidando en el tiempo. La capacidad de leer los tiempos de una de sus principales características, y ha hecho una alcaldía muy ciudadana", relevó.

Igualmente le hubiera gustado que el sondeo midiera la figura de Rodolfo Carter, alcalde de La Florida. "Es un liderazgo súper interesante, desde el mundo municipal, muy conectado con las prioridades ciudadanas una comuna de clase media, donde pasan muchas cosas".

De todos modos, evitó posicionarlos con miras a la elección presidencial de 2025. "En este país somos buenos para levantar candidaturas presidenciales anticipadamente, pero el tiempo dirá cómo nuestros liderazgos se van perfilando y si somos capaces de mostrarnos como una alternativa real para el futuro de Chile", sentenció el senador.