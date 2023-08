En El Primer Café, la economista Cecilia Cifuentes calificó como "un poquito artificial" el resultado de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que arrojó el menor índice de pobreza en Chile desde que existe la medición (6,5%). "No es que el Ministerio de Desarrollo Social haya cambiado la metodología para tener un cierto resultado, pero la metodología tiene un aspecto un poco cuestionable respecto a la comparación entre lo que se llama el arriendo imputado o los ingresos por la vivienda propia y el gasto", dijo la académica de la Universidad de Los Andes. Por otro lado, advirtió que "no estamos creando oportunidades de empleo para los sectores de bajos ingresos y eso significa que la reducción de la pobreza no va a ser sostenible".

