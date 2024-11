Ad portas del cambio de gabinete, Boric dio espaldarazo a Tohá

El Presidente Gabriel Boric encabezó esta mañana el consejo de gabinete junto a todos sus ministros y ministras de Estado, instancia en la que aprovechó de respaldar a la titular del Interior, Carolina Tohá.

La secretaria de Estado ha sido duramente cuestionada por el caso Monsalve, específicamente sobre su actuar tras conocer la denuncia por una presunta violación, por lo cual la oposición anunció que estaría evaluando una acusación constitucional en su contra.

"Acá, en materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar. Y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante", declaró el Mandatario al inicio de la cita, entregando así un respaldo público a Tohá.

"Sigo creyendo que la política puede estar a la altura, sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, con transparencia y con convicción, con energía, podemos sacar todos estos desafíos adelante y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. De eso se trata", remarcó el Jefe de Estado.

Asimismo, aprovechó de delinear la hoja de ruta para el último año de gobierno, que sería aprobar la reforma previsional; sacar adelante el proyecto que pondría fin al Crédito con Aval del Estado (CAE); avanzar en saldar la deuda histórica de los profesores, y presentar en diciembre la iniciativa para despenalizar el aborto.

"Los próximos meses, como todo fin de año, van a ser tremendamente intensos, pero nuestra hoja de ruta es clara y es conocida por todos los chilenos y chilenas. Tenemos que lograr sacar adelante la reforma de pensiones. Vamos a terminar con el CAE. Vamos a presentar en diciembre la ley de aborto. Además, vamos a pagar la deuda histórica. Y todo esto lo hacemos sin olvidar la principal prioridad de los chilenos y chilenas, que es la seguridad", precisó Boric.

El Mandatario deberá llevar a cabo un cambio de gabinete en las próximas dos semanas, debido a que el 15 de noviembre se acaba el plazo para que aquellas autoridades que quieran optar a un cargo de elección popular salgan de sus cargos.