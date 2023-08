Durante la presentación del plan para la futura Línea 9 del Metro, el Presidente Gabriel Boric tuvo duras palabras para los integrantes de su administración que se han visto envueltos en hechos de corrupción desde la irrupción del Caso Convenios. "Hemos conocido casos de malversación de fondos y corrupción inaceptables, que no tienen ninguna justificación. Toda autoridad que sea citada no solo va a ir a declarar sino que va a colaborar activamente", dijo el Mandatario. Y luego añadió que "nuestro Gobierno va a trabajar en conjunto con la Contraloría, la Fiscalía, la Justicia y todas las instancias que correspondan para elevar los estándares de probidad. Con los sinvergüenzas que dentro de nuestro Gobierno también han aparecido los que sufren son las personas y eso no lo vamos a tolerar".

