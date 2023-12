El Presidente Gabriel Boric volvió a criticar a los medios de comunicación respecto al modo en que están cubriendo los distintos aspectos de la crisis de seguridad que vive el país. El Mandatario inauguró este jueves la Plaza Los Cuncos en la comuna de Renca, implementada tras la recuperación de un espacio público que antes estaba tomado y utilizado como narcomausoleo. "Antes de subirme al escenario me di una vuelta rápida, en el teléfono, por los matinales (televisivos). ¿Adivinen cuántos están transmitiendo esta buena noticia? No alcancé a ver el de Chilevisión -a lo mejor nos sorprende-, pero vi MEGA, TVN y Canal 13 y, por supuesto, ninguno estaba dando esto... Parece que las buenas noticias no tienen rating", alegó, en un comentario poco deferente con el principio de la libertad de prensa.

