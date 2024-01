Boric en aniversario de RD: Uno no puede juzgar a un partido por un momento particular

El Presidente Gabriel Boric participó esta jornada en el duodécimo aniversario de Revolución Democrática (RD) y afirmó que "sería un error" juzgar a un partido por un "momento particular", haciendo referencia al caso de Democracia Viva en que se ha visto envuelta la colectividad.

"Este año ha sido muy difícil para Revolución Democrática, pero tal como he conversado con muchos de ustedes, uno no puede juzgar, y sería un error profundo juzgar a un partido de 12 años, pero que está imbricado en luchas mucho más largas, por un momento particular", remarcó el Mandatario, quien asistió a la cita en el Hotel Gran Palace, en la comuna de Santiago.

"Es justamente en estos momentos, en los momentos difíciles, cuando tenemos que ponerle más corazón, cuando tenemos que ponerle más convicción, cuando tenemos que reafirmar los principios profundos que nos inspiran", agregó.

Por otro lado, el Jefe de Estado pidió a los presentes que no se olviden "que estamos acá para tratar de cambiar la realidad, porque es muy fácil cuando estamos en política, y en particular cuando estamos en política vinculada con el Estado, el transformarnos poco a poco en administradores".

"No perdamos esa rebeldía, que nos inspiró en un primer momento a hacernos parte de un proyecto que es más grande que nosotros mismos", continuó el Mandatario, el cual actualmente se encuentra de vacaciones.

Presidente Gabriel Boric participa de aniversario de RD. Entrega su saludo y llama a la militancia del FA a no olvidar que vienen de los movimientos sociales y que se deben al pueblo. Llama a RD a contribuir con fuerza y decisión a la unidad del Frente Amplio. pic.twitter.com/lImePAbJmM — @PlataformaSocialista (@PlaSocialista) January 20, 2024

Asimismo, Boric reafirmó su intención de convertirse en un partido único, tal como lo hizo en el aniversario de su colectividad, Convergencia Social.

"Las diferencias identitarias que podamos tener, los colores distintos que puedan tener nuestras banderas, no son relevantes frente al tremendo desafío que enfrentamos. Y los quiero invitar a que pensemos un partido más allá de la lógica estatal. Hoy día hemos hablado mucho quienes tenemos cargos, pero un partido se sustenta en la militancia de base", aseveró.

"Ser parte de un proyecto colectivo implica necesariamente renunciar a algún grado de autonomía personal, y ser parte de una coalición también implica lo mismo, implica poner esos objetivos comunes por sobre nuestros intereses personales, por sobre nuestras pulsiones personales. Y eso, en el día a día, es súper difícil", cerró.