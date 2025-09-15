Boric pidió a los chilenos "que apoyen y respeten la labor de Carabineros"

El Presidente Gabriel Boric llegó este lunes a la ciudad de Coquimbo para inaugurar la Fiesta de La Pampilla, considerada la celebración más masiva, a nivel país, en periodo de Fiestas Patrias.

Antes de dar el vamos a los festejos, el Mandatario encabezó la inauguración de la comisaría temporal de la Fiesta, acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el gobernador regional, Cristóbal Juliá; el delegado presidencial Galo Luna y el alcalde Ali Manouchehri.

"Quiero saludar especialmente a los funcionarios y funcionarias, que les toca muchas veces una labor ingrata. Entonces, yo les quiero pedir a los chilenos y chilenas acá, desde La Pampilla -la fiesta popular más grande de Chile- que apoyen y respeten la labor de los carabineros y carabineras", dijo el Mandatario en su discurso.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la inauguración de la comisaría temporal de la Fiesta de La Pampilla 2025. https://t.co/Dlp6RWwmDT — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 15, 2025

Agregó que la labor de los uniformados "es tremendamente importante, porque se la están jugando por la seguridad de todos nosotros, y porque desde los niños que se pierden hasta la eventual comisión de un delito, son ellos y ellas las que están a cargo" de ofrecer ayuda y respuesta.

Agregó que la institución de las carabinas cruzadas "no va a estar sola en la tarea de mantener el orden y fomentar el autocuidado en los asistentes de La Pampilla, pues también cuentan con el apoyo de la PDI, de Bomberos, y casi 200 guardias de seguridad municipal".

"Tenemos que pasarlo bien y también cuidarnos"

Boric destacó además que "hace tiempo que no venía un Presidente de la República" a la Fiesta de la Pampilla.

"Desde aquí, desde Coquimbo, queremos dar el inicio a las Fiestas Patrias. Queremos decirles que estamos orgullosos de Chile, y que éste es un momento en donde tenemos que celebrar, tenemos que pasarlo bien y también tenemos que cuidarnos todos y todas", dijo el Mandatario.

En ese sentido, señaló que "el Estado está desplegado para que todos tengan la garantía de que van a poder tener unas celebraciones tranquilas, pero también depende de ustedes. Depende de cosas tan simples como de que si va a tomar, no maneje".

"En tiempos de fiestas y de celebraciones, generalmente aumentan los accidentes de tránsito, tanto por responsabilidad de peatones como también de automovilistas. Yo los quiero llamar a que se imaginen lo que significaría perder algún familiar, algún ser querido, por la irresponsabilidad de estar manejando con alcohol. No lo hagamos. No nos permitamos esa tristeza", reflexionó el Presidente Boric.