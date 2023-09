Boric responde a Piñera y reafirma necesidad de una nueva Constitución

El Presidente Gabriel Boric hizo un balance de la participación de la delegación chilena en la Asamblea General de la ONU, oportunidad en la que también respondió preguntas sobre el acontecer nacional, como el trabajo del Consejo Constitucional y las palabras de su antecesor, Sebastián Piñera, quien acusó haber sufrido un "golpe de Estado no tradicional".

Respecto de este último tema, el Mandatario declinó polemizar con el exjefe de Estado y dijo que "me quedo con que hace pocos días en conjunto con el expresidente Piñera y los demás expresidentes firmamos una declaración conjunta en la que además de comprometernos con la defensa de los derechos humanos establecimos que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia".

Junto con ello apuntó que "me parece importante no confundir actos violentos con movilizaciones. Hay razones para protestar. Un ejemplo son las pensiones. Más de 10 años llevamos discutiéndolo y la gente se sigue jubilando con malas pensiones y muchos deben trabajar hasta la muerte. Hay que responderle a esa gente, es nuestro deber".

Y sobre la ruta que han tomado las votaciones en el órgano constituyente, con aprobación de enmiendas que entre otras cosas liberan de contribuciones a las primeras viviendas y abren la puerta a una eventual derogación de la ley de aborto en tres causales, dijo que "me preocupa el proceso constitucional porque estoy convencido de que Chile necesita una nueva Constitución",

También abordó las acusaciones de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (Republicanos), quien dijo que el Gobierno busca confundir a la ciudadanía rfespecto al trabajo del órgano, respondió que "le deseo todo el éxito y espero que lleguen a acuerdos. No van a encontrar a un antagonista en mí. Yo quiero que al Consejo le vaya bien, que Chile tenga una nueva Constitución. No quiero la polarización ni cometer los errores que cometimos en el primer proceso".

Además expresó su desacuerdo con quienes ya llaman a rechazar la propuesta: "Me voy a referir al texto cuando sea definitivo. Todavía quedan varios pasos. No soy catastrofista y no me voy a prestar para generar antagonismos en esto".