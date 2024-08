Critican visita de Boric a La Araucanía por nulos anuncios en el Plan Buen Vivir

Al menos cuatro parlamentarios de oposición se restaron de la gira del Presidente Gabriel Boric por la Región de la Araucanía, acusando nulos avances ni anuncios en el Plan Buen Vivir, iniciativa impulsada por este Gobierno.

Se trata de los diputados Gloria Naveillan (independiente), Stephan Schubert (independiente-Republicanos), Miguel Mellado (RN) y Henry Leal (UDI). Este último, a través de un comunicado, acusó "improvisación" por parte del Mandatario, y que este viaje "carece de anuncios y de medidas concretas" respecto al Plan Buen Vivir.

Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD) precisó que el Plan Buen Vivir "ha tenido algunas iniciativas interesantes, pero en general el grueso de la inversión viene por las vías regulares, ya sea obras públicas, educación, en este caso. Yo creo que el Plan Buen Vivir tiene que ser un facilitador de la inversión. Es una muy buena iniciativa, creo yo, una iniciativa que empatiza con la comunidad regional y sus necesidades".

Sin embargo, indicó que lo que "no se puede descuidar son las vías regulares de financiamiento, porque son las instituciones permanentes, además las que responden ante Contraloría, como son los ministerios".

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN) -también parlamentario por la zona-, indicó que "hay una agenda legislativa importante y yo espero que pronto sea realidad el Ministerio de Seguridad. Necesitamos una ley antiterrorista, una ley de inteligencia, el fortalecimiento del Ministerio Público. Todo eso es necesario, yo no podría decir que no se requieren más leyes".

"Eso no reemplaza el accionar de la policía -complementó-, no reemplaza las tareas preventivas que se tienen que llevar adelante y que claramente no se están realizando y no están teniendo el éxito que el país necesita para llevar seguridad y tranquilidad a los hogares".

En la inauguración de las nuevas instalaciones del Liceo Jorge Teillier Sandoval de Lautaro, el Mandatario aprovechó la instancia para criticar a los medios de comunicación.

"Mucho se discute, y siempre en algún medio nacional están permanentemente tratando de pegarle a la educación pública, o siempre se fijan algunos medios en los aspectos negativos. Pero acá nos acaban de dar una muy buena noticia, se requiere más educación pública porque hace falta más matrícula. ¿Cómo vamos a decir que no? Que venga el nuevo liceo para Lautaro, que es la comuna que está creciendo más, juguémonosla, y ahí ministro tiene la pega para que en nuestro Gobierno avancemos a tranco rápido para que Lautaro tenga un nuevo liceo", dijo.