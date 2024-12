Embajador israelí: Regalo de comunidad palestina a la guagua de Boric "perjudica a Chile"

El embajador israelí en Chile, Gil Artzyeli, hizo pública su molestia este jueves por un obsequio que la comunidad palestina le entregó al Presidente Gabriel Boric, señalando que "perjudica la imagen y el nombre" del país.

Las críticas del diplomático se dieron luego de que la Comunidad Palestina en Chile entregara al Jefe de Estado una camiseta de bebé alusiva a la causa palestina para el hijo que espera junto a su pareja, momento que fue difundido a través de las redes sociales donde se puede apreciar a un entusiasta Boric.

"Qué vergüenza que la comunidad palestina de Chile, cuyo presidente apoya a Hamás, le regale al Presidente Gabriel Boric para su futuro hijo una camiseta 'From the river to the sea', que es un llamado explícito a la eliminación de Israel y al asesinato de millones de personas", criticó el embajador a través de su cuenta en X.

"La Comunidad palestina de Chile se ha convertido en un exponente del antisemitismo y no deja pasar ocasión para llamar a la destrucción de Israel y la cancelación de la fe y cultura judía. Con sus acciones, la Comunidad Palestina de Chile no contribuye en nada a la causa palestina, ni siquiera afecta a Israel, y solo perjudica la imagen y el nombre de Chile", lamentó Artzyeli.

El apoyo de Boric a Palestina y su condena a la ofensiva israelí

El regalo fue entregado a Boric en una ceremonia de inicio de la Navidad junto a la comunidad palestina en Santiago, donde recalcó su posición frente a la guerra en la Franja de Gaza.

El Mandatario afirmó que "cuesta entender la retórica de los derechos humanos si a la vez se vendan los ojos frente al genocidio".

"Pareciera tabú lo que ocurre en Gaza. Si te pones la bandera estás negando a otro, pareciera que hay que elegir entre tipos de barbarie, pero es que no hay que elegir, yo opto por la humanidad, y lo que está haciendo Benjamín Netanyahu es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad", declaró Boric en su discurso.

Chile, que alberga una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe, reconoció a Palestina como un Estado "libre, independiente y soberano" en 2011, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Boric, reconocido defensor de la causa palestina, ha calificado en reiteradas ocasiones de "barbarie" y "violencia criminal" la ofensiva israelí en Gaza.

Junto a México, Chile presentó ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para que se investiguen probables crímenes de guerra, en el marco del conflicto entre Israel y Hamás.

Además, el país se sumó el pasado 12 de septiembre a la acusación de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas que también se encuentra en La Haya.