El Presidente Gabriel Boric tenía agendado promulgar este viernes, a las 09:30 de la mañana en el Parque Mirador Viejo de la comuna de Independencia, la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, pero la actividad comenzó más tarde debido a la impuntualidad del propio Mandatario. "Disculpen el retraso, me vine corriendo... Me recomiendan siempre que no diga esto, pero yo creo que hay que decirlo: estaba en terapia, creo que hay que cuidar la salud mental y es importante decirlo", explicó al tomar, finalmente, la palabra en el escenario. Luego envió un mensaje a sus detractores: "Para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollos, la terapia puede ser normal, periódica; no es un evento excepcional. Estoy bien, optimista por Chile y su futuro, y contento porque estamos promulgando hoy día esta ley", agregó.

