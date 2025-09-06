Tópicos: País | Presidente Boric | Familia
"Con ustedes toda la vida": Las tiernas postales del Presidente Boric junto a su hija Violeta
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El Mandatario compartió imágenes de su pequeña hija.
El Mandatario compartió imágenes de su pequeña hija.
El Presidente Gabriel Boric compartió este sábado, a través de sus redes sociales, tiernas fotografías junto a su hija Violeta.
Acompañado de la frase "con ustedes toda la vida", el Mandatario publicó dos postales con la pequeña Violenta -que nació en junio- como protagonista.
En una primera imagen, Boric está abrazando y besando en la frente a su hija; mientras que en la segunda, su pareja, Paula Carrasco, aparece sonriendo junto a la pequeña.
Revisa la publicación del Presidente:
Ver esta publicación en Instagram