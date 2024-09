Presidente Boric condena ataque de Israel a escuela en Gaza: "Asesinos, no hay justificación"

El Presidente Gabriel Boric condenó este jueves el ataque por parte del Ejército de Israel a una escuela, perteneciente a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), ubicada en Gaza, que dejó un total de 22 muertos.

A través de su cuenta de X, el Mandatario manifestó que "una vez más el ejército de Israel ataca una escuela en Gaza. 18 muertos, refugiados y funcionarios de la UNRWA. Asesinos. No hay justificación alguna a esta barbarie".

Agregó que "desde Chile respaldamos al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en su clamor por el cese al fuego".

Este jueves, los servicios de la Defensa Civil gazatí alertaron de un ataque contra la escuela, en la que miles de personas -5.000, según la Oficina de Medios del Gobierno del enclave- se refugiaban de la guerra.

Entre los fallecidos, según datos de la Oficina de Medios del Gobierno gazati, se encuentran dos empleados de la UNRWA, mujeres y niños, mientras empleados de la Defensa Civil y ciudadanos continúan escarbando entre los escombros para rescatar los cuerpos de quienes quedaron atrapados tras el impacto de los proyectiles israelíes.

Por su parte, la UNRWA informó en su cuenta en la red social X que "seis colegas murieron hoy cuando dos ataques aéreos alcanzaron una escuela y sus alrededores en Nuseirat, en las zonas medias" y resaltó que este es el mayor número de muertes de trabajadores de la agencia en un solo ataque.

Just Tragic.#Gaza

Six @UNRWA colleagues killed today when two airstrikes hit a school and its surroundings in Nuseirat in the middle areas.

This is the highest death toll among our staff in a single incident.

Among those killed was the manager of the UNRWA shelter and other…