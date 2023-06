El Presidente Gabriel Boric, en su visita este lunes a la comuna de Licantén, Región del Maule, unas de las más afectadas durante el paso del sistema frontal, hizo un llamado a dejar de lado las "peleas chicas" para ponerse las "botas y ayudar”, haciendo referencia a las críticas que ha recibido su Gobierno. "En esto no me pierdo, y así como tenemos que ser muy duros y firmes en los casos en donde la confianza de la institucionalidad es vulnerada y afectada, también tenemos que reivindicar lo bueno", afirmó el Mandatario, que cerró afirmando que "hoy no es momento de peleas chicas, es momento de todos ponernos las botas, ayudar. Menos Twitter, más apoyo, más pies en el barro, para poder sacar adelante y ponernos todos de pie".

