Presidente Boric hablará en cadena nacional para detallar Presupuesto 2026

El Presidente Gabriel Boric hablará en cadena nacional este martes a las 22:00 horas para detallar la propuesta que presentará el Gobierno para la Ley de Presupuesto 2026.

Este plan debe ingresar antes de la medianoche al Congreso Nacional y su ingreso a debate ha estado precedido por cuestionamientos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien acusó al Ejecutivo de "chutear" deudas para dejarlas a la próxima administración, por lo que condicionó la aprobación a que se transparente esa situación, pues dijo que ya lo había hablado los parlamentarios de su sector.

Ante ello el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo esta noche, antes del Consejo de Gabinete Ampliado en el palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, en el que se expondría la propuesta a los partidos oficialistas, que buscarían llegar a los acuerdos necesarios para que el Presupuesto sea aprobado.

"Vamos a hacer como hemos hecho en todas las tramitaciones de leyes de Presupuesto: buscar acuerdos en beneficio del país poniendo siempre por delante mejorar la calidad de vida de quienes nos están viendo", planteó el secretario de Estado.

"Es lo que hemos hecho durante todos estos años con el salario mínimo, la reforma previsional, las 40 horas, el pago de la deuda histórica de los profesores. Son cambios que parecían imposibles los hemos hecho posibles buscando acuerdos con el congreso, en el que no tenemos mayoría. Y volveremos a buscar lo mismo", apuntó Grau.