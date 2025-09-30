Presidente Boric revela que el gasto público crecerá 1,7% en 2026

El Presidente Gabriel Boric reveló a través de una cadena nacional los detalles del Presupuesto 2026 que propuso el Gobierno al Congreso Nacional, que ha estado marcado por la polémica luego de que se anunciara que no habría glosa de libre disponibilidad para la administración que asuma en marzo próximo.

"Este Presupuesto viene a consolidar cuatro años de trabajo por Chile uniendo responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Y tiene un foco donde más se requiere un Estado presente: en seguridad, salud, pensiones y vivienda, además de seguir avanzando en cuidados, en educación, en cultura y en deporte", expuso el Mandatario al comenzar su discurso.

"El gasto público crecerá el próximo año en 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento la meta fiscal que prometimos de 1,1% de déficit. Así dejaremos encaminado el país para eliminar su déficit estructural en 2029", detalló el Jefe de Estado.

"Sea cual sea el Gobierno que asuma en el próximo año, le entregaremos la casa ordenada. La responsabilidad social y fiscal deben ir siempre de la mano para construir un Chile mejor. Chie no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal e indolencia social. Existe un camino donde la sriedad fiscal y el compromiso con las necesidades de los chilenos se encuentran. Ese es el camino que estamos recorriendo", argumentó Boric.

"Un estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable e indeseable la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto sin decir de dónde van a hacerlo. Es imposible recorrar 6.000 millones de dólares sin afectar beneficios sociales como la PGU", enfatizó en alusión al plan anunciado por el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

Mayor alza en salud

"El aumento más importante de este Presupuesto está en la salud, en sus Cesfam, Cosam, postas rurales, hospitales. El presupuesto del sector crece en 900 mil millones de pesos, completando un alza de más del 30% en todo el periodo de Gobierno. Gracias a ello, hemos concretado logros históricos con beneficios muy concretos para ustedes, como la gratuidad al sistema público con el Copago Cero, los pilotos de Atención Primaria de Salud Universal o la vacunación a los recién nacidos que ha logrado que en invierno ya no tengamos más muertes de bebés por el virus sincicial", destacó el Presidente.

"El presupuesto del 2026 nos permitirá hacer la mayor inversión en el GES, Sistema de Garantías Explícitas de Salud, desde su creación en 2004 con el Presidente Lagos", expuso. Esto permitirá "incorporar, por ejemplo, un medicamento de alto costo como la fibrosis quística y el tratamiento hospitalario de la depresión grave y el riesgo de suicidio en menores de 15 años, además de seguir implementando la Ley TEA".

"La salud mental nos importa. Durante este Gobierno hemos más que duplicado los

recursos que el Estado destina en esta materia", agregó. Y añadió que "vamos a invertir en más de 115.000 cirugías para continuar y profundizar el esfuerzo de todo el país de reducir las listas de espera. Y financiaremos más de 82.000 consultas de especialidades a través del hospital digital".