"Si el Gobierno tiene apoyo, no tendría por qué juntar gente", dijo Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), al analizar la inédita manifestación convocada para este sábado frente a La Moneda en apoyo al Presidente Gabriel Boric y que contará con la participación de los partidos de Apruebo Dignidad. En El Primer Café, el abogado relevó "lo mucho que le ha costado al Presidente habitar el cargo" y planteó que "en las izquierdas falta un lenguaje político que no sea el de la manifestación". Con todo, afirmó que un acto como el organizado para el fin de semana "no logra tapar los problemas de coordinación (del Ejecutivo), que no ha hecho pie en su agenda legislativa, que tiene a sus partidos bastante desordenados... Hay problemas bastante evidentes que una marcha más o una marcha menos no van a arreglar".

