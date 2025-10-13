"Un liderazgo que ha madurado": Consejero DC destacó declaración de Boric sobre Trump

Desde el Vaticano, el Presidente Gabriel Boric reconoció el rol que tuvo su par de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr un cese al fuego en Gaza, aunque matizó sus elogios.

Boric afirmó que "toda persona que cumpla un rol para la paz es bienvenida. No conozco los detalles de las tratativas (pero) soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes y respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo una colaboración para que cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea".

"No se puede entrar en mezquindades pequeñas; lo importante es toda la gente que estaba sufriendo permanentemente, y que ese sufrimiento tenga un punto final, sin perjuicio de todas las personas que fallecieron, que fueron asesinadas, y del dolor que eso significa, (el cese al fuego) es esperanzador, y bienvenidos sean todos quienes ayudan en esa causa", zanjó.

En El Primer Café de Cooperativa, el consejero nacional de la DC Luis Ruz valoró las declaraciones de Boric, afirmando que "cuando uno escucha al Presidente, a mí por lo menos me queda la sensación de que es un liderazgo que ha madurado, demuestra comprensión de las cosas más allá incluso de las ideas propias. Y yo eso le reconozco al Presidente, que en esta faceta -en temas internacionales- es un liderazgo que toma vuelo, creo yo, y eso también es reconocido internacionalmente".

RN pide pragmatismo

Rodrigo Ubilla, exsubsecretario de Interior y militante de Renovación Nacional, comentó que "sus palabras respecto al conflicto son optimistas o son empáticas en términos de lo que puede ser cualquier opinión de cualquiera de nosotros. Pero empieza a dudar, dice como que no entiende cuál es el rol de Trump".

"Uno, por muchas diferencias que tenga políticas, que son legítimas, creo que no es solo de justicia, sino que tiene que ver también con un pragmatismo de reconocer cuál es el papel que ha jugado cada uno", añadió.

Ricardo Solari, exministro del Trabajo y militante PS, afirmó en Cooperativa que "yo no me habría hecho esa frase que hizo el Presidente, un poco enredada, para no reconocerle el logro de Trump lo que se consiguió hoy día. No hay dos versiones sobre el asunto, pero creo que es bueno que haya hecho este comentario, es bueno que haya ido al Vaticano, se ha reunido con con el Papa, eso es muy positivo para Chile".