Tópicos: País | Presidente Boric | Viajes al exterior

Boric se reunirá con León XIV en el Vaticano

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se espera que el encuentro tenga lugar a mediados de octubre.

Boric se reunirá con León XIV en el Vaticano
 EFE / ATON
El Presidente Gabriel Boric confirmó este jueves que se reunirá en las próximas semanas con el papa León XIV.

"Me voy a juntar pronto con el cardenal (Francisco Chomalí), porque, como ya saben, voy a Roma, al Vaticano, así que quiero hablar también antes con él", dijo en el Palacio de La Moneda, luego de participar en un "esquinazo" por las celebraciones de Fiestas Patrias, según consignó Meganoticias.

Aunque la fecha exacta del encuentro entre el Mandatario chileno y el pontífice está por confirmarse, se anticipa que podría ser a mediados de octubre.

