Autoridades de Gobierno bailaron su último esquinazo en La Moneda

Posterior al Te Deum Ecuménico, las autoridades de Gobierno se trasladaron a La Moneda para realizar el tradicional -y su último- esquinazo, donde fueron recibidos por el grupo folclórico Ventisquero.

