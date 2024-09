Labbé criticó reunión Boric-Abás: "Una vez más viaja al extranjero como dirigente estudiantil"

El diputado Cristián Labbé (UDI) criticó en El Primer Café la reunión del Presidente Gabriel Boric con su homólogo del Estado Palestino, Mahmud Abás, en el marco de la 79a Asamblea General de la ONU, y dijo que "una vez más viaja al extranjero como un dirigente estudiantil, como un parlamentario que tiene verborreica con respecto a estos temas, en vez de viajar con la seriedad, habitando el cargo".

Labbé, integrante del Grupo Interparlamentario Chileno-Israelí, expresó que "me parece insólito y lamentable que el Presidente Boric una vez más toma bando, o toma una posición que no debiera tomarla, porque él es parte de un Estado. Él cuando viaja a la ONU, viaja en representación de todos los chilenos, les guste o no, pero no viaja como dirigente estudiantil, no viaja como dirigente de un sector político o de una afinidad con los palestinos o con los judíos, él viaja en calidad de Estado".

En esta línea, fustigó que "siempre hemos visto que, en cada uno de estos viajes, el Presidente termina diciendo alguna frase grandilocuente que termina generando un conflicto en las relaciones exteriores de Chile con el mundo".

El parlamentario gremialista apuntó que "si se va a juntar con el presidente del Estado palestino, que se junte también con el presidente de Israel, que no sea peyorativo y falto de respeto con el embajador de Israel en Chile o con la comunidad judía".

Asimismo, indicó que "esto es un conflicto que a nosotros no nos compete, pero nosotros tenemos que sumar a que las cosas sean más dijes y no a seguir incendiándolas al interior de nuestra nación. Esto es un conflicto fuera de nuestra nación, que hoy en día el Presidente lo ha manejado de la peor manera".

"Espero que el discurso que de hoy (por la tarde ante la Asamblea General) sea un poquito más de Estado y menos el diputado Boric", añadió.

Labbé aseguró que conoce "bien de cerca la molestia de la comunidad judía" por pertenecer al grupo interparlamentario, y recordó que el Mandatario no recibió al embajador israelí Gil Artzyeli cuando éste fue a presentar sus cartas credenciales.

"Todas las señales que el Presidente de la República ha dado con la comunidad judía, con los representantes del Estado judío en Chile, han sido groseras; de una bajeza, de una falta de protocolos, de una falta de Estado, de una falta de respeto que no tiene precedente alguno en los 70 años de amistad que lleva la patria chilena con la patria israelí", cerró.