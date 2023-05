Presidente Boric ya está en Brasil para relanzar integración regional en la cumbre suramericana

El Presidente Gabriel Boric viajó este lunes a Brasilia para participar mañana en la cumbre convocada por su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para avanzar en la integración regional.

El Mandatario arribó a Brasilia, la capital del gigante sudamericano, alrededor de las 23:00 horas de hoy.

La Presidencia chilena explicó en un comunicado que durante el cónclave "los presidentes harán consideraciones de carácter general y discutirán las percepciones y contextos específicos de cada país respecto a la integración de América del Sur".

La nota agregó que "presentarán y discutirán iniciativas concretas de cooperación de alcance sudamericano, abiertas a la participación de todos, en áreas clave como salud, defensa, infraestructura física, transición energética, cambio climático y combate a los ilícitos transnacionales, entre otras".

Boric, que estará acompañado por el canciller chileno, Alberto van Klaveren, es un defensor de la integración regional y, desde que asumió el poder en marzo de 2022, se ha mostrado partidario de relanzar distintos foros, independiente del signo político de cada país.

"Lo que estamos buscando es una integración o una cooperación que vaya más allá de las afinidades políticas y de los ciclos políticos. Uno de los problemas que tuvo Unasur precisamente fue ese, fue una experiencia que fue muy asociada a un ciclo político", indicó el canciller este lunes en Cooperativa.

"Es lo mismo que le sucedió a otra iniciativa que surgió desde Chile en la época del Presidente (Sebastián) Piñera, que se conoció como Prosur", añadió van Klaveren.

El objetivo de esta cumbre, que se celebrará casi en su totalidad a puerta cerrada, es retomar el diálogo y analizar la posibilidad de que la región vuelva a contar con un foro de integración "puramente suramericano", que sea "permanente, inclusivo y moderno".

LOS ONCE PAÍSES ESTARÁN PRESENTES EN LA CUMBRE

Lula invitó a esta cumbre a los presidentes de los otros once países suramericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

La única ausente será la presidenta peruana, Dina Boluarte, que estará representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, según el Gobierno brasileño.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, aclaró que no será una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fundada en 2008 por los doce países y luego abandonada por varios de los socios por razones ideológicas.

¿REUNIÓN CON MADURO?

Dadas las condiciones en que se desarrollará la cumbre, no se descarta que pueda existir un diálogo de Boric con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ya está en Brasil y tuvo una bilateral con Lula.

Aquella posibilidad es tema en el Congreso chileno.

El jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el diputado socialista Tomás de Rementería, advirtió que se debe impulsar un diálogo con Venezuela y que antes de analizar la opción de Unasur, se deben resolver primero los conflictos de la Alianza del Pacífico.

"El Presidente debe conversar con Nicolás Maduro, exigirle mayores condiciones democráticas, pero también tratar el tema migratorio. Ya el aislamiento no funcionó y lo que hay que hacer es que haga un cronograma de elecciones libres, sin intervención. También el tema de cómo se va a solucionar la grave crisis migratoria que hay", puntualizó el parlamentario oficialista.

Para el diputado UDI Cristián Labbé Martínez, integrante de esa instancia parlamentaria, "sería inaceptable que el Presidente Gabriel Boric se sentara en la misma mesa y tomara acuerdos con un dictador como es el señor Maduro; hoy debe entregar certezas nacionales e internacionales de que está por la democracia y no sentarse a avalar con un presidente que es un dictador".

VALLEJO LLAMA A "NO QUEDARSE CON EL TÍTULO DE LA CANCIÓN"

En cualquier caso, una eventual reintegración de Chile a Unasur -de la que salió en 2019- debe ser visada por el Congreso, donde la oposición ya se manifiesta en contra.

Consultada la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), planteó que "más allá del título, lo que busca el Presidente es que tengamos herramientas de integración efectivas, porque tenemos muchos problemas que nos afectan con los otros países que participan de la instancia".

"Es el ánimo, el espíritu de poder concretar y no quedarnos con la discusión de si me gusta o no el título de la canción, sino más bien ver el contenido y si sirve para dar respuesta en la conectividad, la política migratoria, cómo enfrentamos de conjunto, con herramientas convenidas, el problema de la seguridad", sostuvo.