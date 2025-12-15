Síguenos:
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Radio Cooperativa
supergeek

La visita del Presidente electo y su equipo a La Moneda

El Presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo fueron recibidos este lunes por el Mandatario Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, donde sostuvieron una reunión de trabajo junto a autoridades de la actual administración.

Tras concluir el encuentro, Kast se retiró del Palacio junto a su esposa, María Pía Adriasola, con quien aprovechó el momento para saludar a algunos adherentes.

