La visita del Presidente electo y su equipo a La Moneda
El Presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo fueron recibidos este lunes por el Mandatario Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, donde sostuvieron una reunión de trabajo junto a autoridades de la actual administración.
Tras concluir el encuentro, Kast se retiró del Palacio junto a su esposa, María Pía Adriasola, con quien aprovechó el momento para saludar a algunos adherentes.
