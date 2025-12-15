Machado: Sabemos que Kast nos apoyará para reconstruir Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, celebró el proceso electoral que cerró el domingo con el triunfo de José Antonio Kast, con quien confió que podrá trabajar por una transición política en su país.

A través de su cuenta en la red social X, la figura política que actualmente está en Europa, donde recibió su reconocimiento, expresó "mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo".

"Al Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, le envío mi cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido. En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno", añadió en su mensaje.

"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre", cerró Machado.