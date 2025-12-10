Premio Nobel de María Corina Machado fue recibido en Oslo por su hija

El Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado fue recibido este miércoles en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa.

Según confirmó esta misma mañana el Instituto Nobel, la opositora venezolana no alcanzó a llegar a tiempo a Noruega para estar presente la ceremonia, pero viajará igualmente.

A nombre de su madre, Ana Corina Sosa recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al Premio, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió un ovación de pie del público, acompañada por una foto de su madre.

La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

También asistieron el virtual presidente electo de Venezuela, Edmundo González; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store; el presidente argentino, Javier Milei, el panameño, José Raúl Mulino; y el paraguayo, Santiago Peña.

Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó a Nicolás Maduro a dejar el poder y aceptar "una transición pacífica hacia la democracia"; exhorto que recibió un largo aplauso de los invitados en el Ayuntamiento de Oslo.

Además del diploma y de la medalla, el Premio Nobel de la Paz va acompañado por 11 millones de coronas suecas, equivalentes a 1,2 millones de dólares: casi 1.100 millones de pesos chilenos.

María Corina Machado: "Estaré en Oslo, estoy de camino"

En paralelo, la aludida María Corina Machado lamentó -en una conversación telefónica con el Instituto Nobel, desde un lugar no informado- no haber podido llegar a tiempo a la ceremonia, pero confirmó va "de camino" a Oslo.

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento", dijo Machado a Jørgen Watne Frydnes.

Señaló tener constancia de que hay "cientos de venezolanos" de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto", aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse en ese momento a un avión para llegar a Oslo.

Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el "inmenso reconocimiento" a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.