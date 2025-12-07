Panamá ofrece mediar entre EE.UU. y Venezuela y "acoger a ciertas personas del régimen"

Panamá se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción de Washington contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para lo que podría "acoger a ciertas personas del régimen" caribeño, afirmó en una entrevista a la gencia de noticias EFE el vicecanciller panameño, Carlos Hoyos.

"Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente (de Panamá, José Raúl) Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal", afirmó en los márgenes del Foro de Doha, que termina este domingo en la capital catarí.

Panamá anunció en septiembre pasado que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas solamente por temas migratorios, después de que el año pasado quedaran en suspenso tras el cuestionamiento que Mulino hizo a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, en las que Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición.

Carlos Hoyos expresó la inquietud del gobierno ante la posibilidad de que el conflicto desestabilice la región y afecte el Canal de Panamá. (FOTO: EFE)

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Además, el país caribeño sufre una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

El Canal de Panamá, en el punto de mira

Ante una eventual acción estadounidense en Venezuela y con la presencia militar reforzada de Washington en el Caribe, el vicecanciller se mostró con "mucha preocupación de que algo pudiera pasar" tanto en su país como en la región, ya que puede "desestabilizar y afectar a todos".

Según el vicecanciller el Canal es el mayor "activo del mundo" y por tanto "el mundo entero tiene que asegurarse de protegerlo", en caso de que se vea afectado de alguna manera por las tensiones en el Caribe.

"Con respecto del Canal de Panamá, yo creo que Estados Unidos es el país posiblemente más interesado en que no haya ningún tipo de interrupción en el Canal de Panamá. Y es nuestro trabajo asegurarnos de que seguimos trabajando dentro del Canal con esa neutralidad que nos obliga y sobre la cual tenemos una convicción muy profunda", aseveró.

Y apuntó que no cree que se vaya a ver "ningún tipo de disrupción a causa de un conflicto bélico", dado que "las consecuencias de un canal digamos limitado, cerrado se sienten en todos lados".

De hecho, para Panamá - al que el Canal aporta "cerca de 3.000 millones de dólares a las arcas del Estado todos los años"- es una fuente "importantísima para el financiamiento de nuestros propios proyectos", por lo que cualquier "potencial interrupción en eso sería complicadísima para nosotros".

El "impás" con EEUU, superado

A principios de año, las buenas relaciones entre Estados Unidos y Panamá se tensaron después de que Trump prometiera "retomar" el Canal de Panamá.

"Este impás inicial que vimos en el Gobierno (de Trump) me parece que ha sido ampliamente superado y ahora mismo las conversaciones se centran en todo tipo de colaboración, principalmente en temas de comercio, en temas migratorios y de seguridad", aseguró Hoyos.

Por ello, está seguro de que ya están "bastante mejor alineados" con el Gobierno del presidente Trump y que "lo que viene en los próximos años va a ser fabuloso", zanjó.

EE.UU. denuncia "naturaleza vil del régimen" de Maduro tras muerte de exgobernador preso

Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos denunció este domingo la "naturaleza vil del régimen criminal" de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición, y deploró también las condiciones de su detención.

"La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro", dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

EE. UU. condena la "naturaleza vil" del régimen de Maduro tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz en prisión. (FOTO: Archivo)

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que el exgobernador del estado Nueva Esparta murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.

No obstante, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron ayer que el fallecimiento de Díaz revela un "patrón sostenido de represión estatal" y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Subrayaron que su integridad y vida eran "responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado" en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y descartaron que su muerte sea "común".