Petro volvió a llamar "nazi" a Kast, pese a la protesta diplomática de Chile

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a tachar de "nazi" a José Antonio Kast, pese a la nota de protesta que el Gobierno de Chile entregó el lunes debido a sus "inaceptables" declaraciones previas.

"Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios", escribió Petro en Twitter.

El izquierdista, considerado un aliado de Gabriel Boric, añadió que "su instrumento (el de quienes son como Kast) no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan".

"Es miedo su método político pero también la mentira. Aprendieron de (Joseph) Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea", agregó, en referencia al ministro de propaganda de Adolf Hitler.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que el Gobierno chileno informara que presentó una nota de protesta al embajador de Colombia en Santiago por los "inaceptables dichos" de Petro sobre la victoria de Kast, que el domingo se impuso con el 58,17 por ciento de los votos sobre Jeannette Jara, que logró el 41,83 por ciento.

Según el Ejecutivo, las declaraciones de Petro "constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones".

Petro advirtió el domingo en la noche que en América "vienen los vientos de la muerte", e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto.

"El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos", publicó Petro en uno de sus mensajes, en referencia al pasado nazi del padre de Kast.