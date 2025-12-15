Síguenos:
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Colombia

Gobierno envía nota de protesta a Colombia por dichos de Petro sobre Kast

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras la victoria del republicano en el balotaje, el mandatario colombiano afirmó que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte".

"Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna", manifestó el canciller Alberto van Klaveren.

 ATON (archivo)

Los dichos de Petro "no solo denostan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones", afirmó el canciller chileno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió este lunes una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile frente a los dichos del mandatario de ese país, Gustavo Petro, sobre el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje presidencial.

"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", afirmó Petro en una publicación en X, donde compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología del Gobierno de cada país.

Frente a la declamación del mandatario colombiano, el canciller Alberto van Klaveren informó esta tarde: "Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", explicó.

"Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones", agregó el titular de RR.EE.

