Gobierno envía nota de protesta a Colombia por dichos de Petro sobre Kast
Tras la victoria del republicano en el balotaje, el mandatario colombiano afirmó que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte".
"Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna", manifestó el canciller Alberto van Klaveren.
Los dichos de Petro "no solo denostan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones", afirmó el canciller chileno.