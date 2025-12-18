Rosanna Costa descartó asumir como ministra de Hacienda de Kast

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, descartó tajantemente la posibilidad de integrarse al futuro gabinete de José Antonio Kast como ministra de Hacienda.

Tras ser consultada por los rumores que la posicionaban como la carta fuerte para liderar la billetera fiscal, la economista de 68 años fue enfática en señalar que completará su mandato en el ente emisor.

"Mi compromiso es abordar los desafíos en el período que yo tengo en la presidencia del Banco, hasta febrero de 2027", afirmó Costa, subrayando que "este ha sido y sigue siendo un periodo muy importante para el Banco; muy desafiante".

Su trayectoria en la testera del organismo comenzó el 3 de febrero de 2022, cuando el entonces Presidente saliente, Sebastián Piñera, la nombró como la primera mujer en la historia en presidir el Banco Central.

Su designación se produjo tras la renuncia de Mario Marcel, quien dejó la presidencia de la institución para asumir, precisamente, el Ministerio de Hacienda bajo la Administración del actual Mandatario, Gabriel Boric.