Boric instaló la Comisión para la Paz: "Nos juntamos con visión de Estado, dejando atrás las diferencias"

El Presidente Gabriel Boric instaló este miércoles la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en el mismo día en que se celebra We Tripantu, destacando que quienes la conforman se juntan "con una visión de Estado", dejando atrás "nuestras diferencias".

La instancia tiene como fin lograr la restitución de tierras ancestrales para el pueblo mapuche mediante el catastro de estas, de los títulos de merced y de la proposición de mecanismos con plazos establecidos para lograr la reparación.

La Comisión para la Paz está conformada por el exministro Alfredo Moreno; el senador Francisco Huenchumilla; la representante del GORE del Biobío, Gloria Callupe y su par de La Araucanía, Juan Pablo Lionelli, la senadora Carmen Gloria Aravena; la diputada Emilia Nuyado; el exconvencional Adolfo Millabur; y el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, Sebastián Naveillán.

A todos ellos "agradezco profundamente que hayan aceptado esta invitación y este desafío", dijo el Mandatario en la presentación de la Comisión, recalcando que el grupo "contará con mi apoyo permanente", siendo conformado por personas "de diferentes edades, diferentes trayectorias, de diferentes mundos".

"Sepan que van a contar con todo el apoyo del Estado, porque esta es una comisión de alto nivel (...). Muchas veces estamos en la rencilla política cotidiana, pero hoy día nos juntamos con una visión de Estado, de largo aliento, poniendo por delante el bien común por sobre nuestras diferencias", enfatizó Boric, manifestando que esper que esa carga "se transforme en una responsabilidad que llevemos todos de manera muy positiva".

La instalación de la Comisión contempla un acuerdo impulsado por Boric para que el trabajo fuera transversal y duradero, con un compromiso que fue firmado por todos los presidentes de los partidos y representantes.

SENADORA ARAVENA: TENEMOS LA MISIÓN DE CONCRETAR

La senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, dijo que espera que con la instancia "termine un proceso que lleva muchísimos años de conflicto y que no necesariamente tiene que ver sólo con tierras, pero este es un aspecto que hay que cerrar y terminar", pues "el Gobierno anterior no logró hacerlo y nosotros tenemos la misión de concretar".

"Yo lo encuentro difícil, creo que es probable que las 10 Organizaciones de Resistencia Territorial no estén de acuerdo con esto, que las declaraciones respecto a esta unidad que se forma hoy día ellos la rechacen, porque no están de acuerdo con ningún tipo de diálogo, no reconocen el Estado de Chile, puntualizó, anotando que "por las otras 2.500 comunidades que sí reconocen el Estado de Chile, que quieren desarrollarse y vivir en paz, es que queremos trabajar".

En la misma línea, el diputado por La Araucanía, Germán Becker (RN), reflexionó que con la instancia "va a quedar en evidencia que los pueblos originarios no son el problema relacionado con el conflicto, sino que son un grupo de delincuentes que van a hacer muy difícil que este tipo de actividades vayan a terminar por dejar de hacer actos terroristas".

"Esa es la verdad y en ese sentido creo que es loable el esfuerzo que se está haciendo y espero que tenga los resultados, pero de verdad, estando con los pies en la tierra y viviendo en La Araucanía, creo que es muy difícil que con esto logremos la paz definitiva", comentó.

HIRSCH CONSIDERA NECESARIO RECONOCER LOS DERECHOS

Por su parte el timonel de Acción Humanista, Tomás Hirsch, consideró que parte de la resolución del conflicto es necesario un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, afirmando que al ser embajador de Chile en Nueva Zelandia pudo conocer de cerca el proceso que vivió ese país para resolver los conflictos con el pueblo Maorí.

En la oportunidad "el diálogo fue fundamental para reconocer los derechos, no solo el tema de tierras o de aguas en ese caso, sino que la cultura, el idioma: son cuestiones que a veces no se piensa".