Conflicto mapuche: Boric anunció reforma constitucional y reparación a víctimas de terrorismo

El Presidente Gabriel Boric informó este jueves, en un discurso en cadena nacional, sobre las medidas que adoptará su Gobierno para concretar las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada hace dos años con la finalidad de buscar soluciones al conflicto histórico provocado por la usurpación de tierras mapuche en el sur de Chile.

La instancia fue copresidida por Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla, e integrada también por Carmen Gloria Aravena, Gloria Callupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado.

Finalizó su tarea el 30 de abril y elaboró un informe aprobado por siete de sus ocho integrantes, con la sola excepción de Sebastián Naveillán, representante de los agricultores de Malleco (ver archivo adjunto).

El Mandatario afirmó que el documento que le fue entregado oficialmente el 6 de mayo supone una "oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz" en la Macrozona Sur, por la vía de "cerrar el tema de tierras (indígenas) de manera definitiva".

"La oportunidad histórica que hoy nos brinda el trabajo de esta Comisión, cuyo origen fue respaldado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, puede no volver a repetirse. Generar esa transversalidad no ha sido fácil y no tenemos derecho a dejarla pasar", advirtió el Mandatario en un discurso en cadena nacional.

Estamos ante una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. Tras un trabajo de dos años y la participación de más de 5 mil personas, Chile cuenta con el Informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que propone un camino de solución claro y con apoyo transversal.… pic.twitter.com/G4M3s8BdTx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 23, 2025

"Luego de la lectura seria y profunda del informe, puedo comunicar al país que, como Presidente de la República, acojo su contenido y recomendaciones", señaló Boric, que hizo llamados a las fuerzas políticas actuales, a los órganos del Estado y al próximo Gobierno para comprometerse con el éxito de esta tarea.

"Las recomendaciones de la Comisión trascienden a la temporalidad de mi Gobierno. Por ello, también serán tarea de quién me suceda en el sillón de O'Higgins para darles continuidad. Y es que ésta no es una labor contingente de un gobierno de tal o cual signo político, sino del Estado con mayúscula", advirtió.

"En mi calidad de Jefe de Estado y de Gobierno, convoco a todos los Poderes del Estado, a la sociedad civil, a las comunidades mapuches, a las empresas y gremios y a todas las fuerzas políticas sin distinciones, a unirnos en torno a este informe y sus recomendaciones para abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche que asegure justicia, paz y prosperidad para el conjunto de la Nación", declamó.

La "hoja de ruta"

En su mensaje, Boric detalló la hoja de ruta que adoptará su Administración para materializar las propuestas de la Comisión, y marcó cinco grandes hitos.

Son un nuevo sistema de tierras indígenas (consulta indígena mediante), un proyecto de ley de reparación integral a víctimas de violencia y terrorismo, una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, la creación de un "nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado" y de una "instancia de representación de los pueblos indígenas ante el Estado"; y finalmente, la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación e inversión económica destinado a Arauco y Malleco.

Así fueron anunciados estos puntos:

"El diagnóstico de la Comisión sobre el actual Sistema de Tierras Indígenas es categórico. No sólo es deficiente, sino que es uno de los principales factores que agravan y perpetúan el conflicto. Es común que comunidades indígenas que solicitan la restitución de tierras mediante la actual institucionalidad deban esperar años o incluso décadas. Al ritmo actual, según cálculos de la misma Comisión, este mecanismo demoraría más de 100 años en cumplir con lo comprometido, más de un siglo. Esta lentitud en los procesos y la incertidumbre que genera resulta sencillamente intolerable.

Por ello, se propone un nuevo Sistema de Tierras Indígenas que sea eficiente y transparente, que establezca criterios claros para delimitar lo que falta por reparar. Esto busca cerrar el tema de tierras de manera definitiva, lo que constituye un aporte histórico de esta Comisión, pues va a la raíz más profunda del conflicto.

Por ello, durante el segundo semestre daremos el primer paso para cambiar el Sistema de Tierras Indígenas e iniciaremos el proceso de consulta al pueblo mapuche sobre la nueva institucionalidad y los mecanismos propuestos por la Comisión, que además permita darle mayor respaldo y legitimidad, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

2. Por otro lado, sabemos que no hay paz posible si no damos respuesta a las heridas que han dejado la violencia y los actos terroristas. Las y los ciudadanos de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos tienen derecho, al igual que todos ustedes, a vivir y trabajar en paz.

Por ello, siguiendo las recomendaciones de la Comisión fortaleceremos el Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural para ofrecer un acompañamiento suficiente, profundo y continuado, incluyendo atención psicosocial y actualizaremos, además, el catastro de víctimas.

Adicionalmente, presentaremos al Congreso un proyecto de Ley de Reparación Integral a las Víctimas, que fue adjuntado como anexo al informe de la Comisión y que fue impulsado por los comisionados y, principalmente, por la senadora Carmen Gloria Aravena.

3. La Comisión propone, a su vez, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, lo que significa asumir nuestra diversidad cultural y la riqueza que ello implica.

El reconocimiento constitucional fue uno de los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 y que ha sido renovado en varias ocasiones, como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003 o la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía presidida por el obispo Vargas de 2017.

Impulsaremos entonces, un proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la misma Comisión y que recoge una fórmula compartida transversalmente. Con esto, Chile gana en paz y en unidad.

4. Chile requiere de una institucionalidad robusta que responda a las necesidades y desafíos actuales de los pueblos indígenas. Por ello, en base a las recomendaciones de la Comisión, impulsaremos la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado. Recogemos, además, la propuesta de crear una instancia de representación de los pueblos indígenas ante el Estado.

También sabemos que necesitamos fortalecer la CONADI este año para que pueda hacer un apoyo en esta importante tarea ya. En particular, en lo que se refiere a recuperar, organizar y fortalecer el Registro Público de Tierras Indígenas y el Archivo General de Asuntos Indígenas que la Comisión propone modernizar.

5. La violencia, pero también la desconfianza y el abandono han afectado el desarrollo de una zona que tiene una gran riqueza cultural y natural y un infinito potencial.

Tomando las recomendaciones de la Comisión, y como número cinco, he mandatado al ministro de Economía la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación e inversión económica, especialmente en las zonas de Arauco y Malleco, que dé nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento a sus habitantes, recogiendo también lo propuesto en el Plan Araucanía (del Presidente Sebastián Piñera)".