Tópicos: País | Pueblos originarios | Mapuche

Gobierno lamentó negativa de comunidades a participar en Consulta Indígena

El delegado presidencial regional en La Araucanía, Eduardo Abdala, lamentó la decisión de algunos dirigentes y comunidades mapuche de la Provincia de Malleco de restarse del proceso de Consulta Indígena en curso, relativo a las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento destinadas a solucionar el conflicto de tierras en el sur de Chile.

Max Reuca, vocero de comunidades mapuche de Purén, y la consejera nacional de la Conadi Ana Llao manifestaron en las últimas horas su rechazo a la iniciativa, por considerarla poco representativa, y formularon llamados a no colaborar con los funcionarios públicos desplegados en la región por este proceso.

"Quiero decir que lamento estas declaraciones, porque este país discutió durante muchos años si adscribía o no al Convenio 169 y a distintas formas de participación: entre otras, la Consulta Indígena. Por tanto, aquellas personas que se niegan a participar de estos procesos de consulta se están negando a la construcción de un derecho de los pueblos originarios en Chile", señaló Abdala.

