Antofagasta: Hermana de docente que se suicidó culpa a padres de alumna acusada de agresiones

Karina Yoma, la hermana gemela de Katherine Yoma, la docente que se suicidó tras denunciar que había sufrido agresiones y amenazas en la Escuela D-68 José Papic de Antofagasta, afirmó que los responsables del lamentable deceso "son los padres" de la estudiante acusada de agredirla.

Tras el funeral realizado este lunes, Karina señaló que "los responsables son los padres de la estudiante agresora. Yo soy profesora y sé lo que estoy diciendo. Pero eso no libra de responsabilidad a la estudiante, porque ella amenazó de muerte a Kathy no solo una vez; más de una vez".

Karina añadió que la mencionada estudiante "hizo cosas muy bizarras como traer cucarachas al colegio, las dejaban en la mesa. Y con otras amigas también exponían que querían a Kathy muerta".

"Otros responsables directos es el equipo directivo de este colegio. El equipo de convivencia escolar de este colegio falló, porque no tienen un protocolo frente al acoso, y si lo tienen, no lo aplicaron", complementó Karina.

En septiembre de 2023, la docente había denunciado que recibió amenazas de muerte de parte de una alumna y que sufrió agresiones a manos del apoderado de ésta, quien la esperó a la salida de la escuela y la atacó verbal y físicamente, además de quitarle su celular y reventarlo contra el suelo.

Tras lo anterior, afirmó Karina, la profesora siguió todos los protocolos correspondientes ante este tipo de acoso, pero no hubo una respuesta por parte de las entidades involucradas (el establecimiento educativo, la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Mutual de Seguridad), por lo que la situación quedó impune.

CONMOCIÓN ENTRE CERCANOS Y FAMILIARES DE LA PROFESORA

El hecho ha causado conmoción en los cercanos y familiares de Katherine, ya que afirman que era una persona muy activa en diferentes causas sociales.

Natalia, profesora y colega de Katherine, expresó a Cooperativa que "obviamente es terrible que se haya llegado a este extremo por no tomar cartas en el asunto y hacer los protocolos correspondientes, partiendo desde el establecimiento a Corporación, también incluyendo a la Mutual".

En tanto, otro colega de la docente, Enzo, sostuvo que "debido a lo que en algún momento yo pasé, muchas personas me llaman y Kathy justamente -debido a eso- se contacta conmigo y me relata lo sucedido. Las personas involucradas son las mismas que estuvieron involucradas en temas anteriores, los nombres se repiten y la verdad es que me sorprendí mucho".

En la misma línea, otro colega de Yoma, identificado como Mario, explicó que "es una situación inesperada, sorpresiva, porque nada hacía a pensar que la vida de la Kathy se apagara de esta manera, nunca. Era una persona muy alegre, con mucho carácter, de una personalidad muy chispeante, tenía una sonrisa bien particular, entonces siempre fue persona muy participativa, muy de reuniones con sus amigos, muy creativa también como persona".

MOVILIZACIONES Y POSIBLE PARO RAÍZ DEL HECHO

Debido a que la noticia se dio a conocer en la víspera del 8M, las manifestaciones a raíz del caso comenzaron durante esa misma jornada. Los cánticos señalaban "no estamos todas, falta Kathy", junto a nombres de otras mujeres que han sido víctimas de distintos delitos en la ciudad de Antofagasta.

La marcha se desvió de su recorrido original y tomó rumbo hacia el frontis de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) -una de las instituciones a la que acudió la profesora tras denunciar lo que pasaba-, donde se aglomeró un número importante de manifestantes para protestar por el caso.

Asimismo, durante la jornada de ayer el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación llamó a un paro de "brazos caídos" para este lunes, instancia que tuvo una "buena convocatoria" según el balance realizado por los organizadores.

"Cuando creemos que no nos pueden seguir pasando a llevar, que no nos pueden seguir vulnerando, sale la Corporación con un comunicado dando indicaciones de a qué hora empieza la jornada de reflexión, a señalar que los directores deben trabajar en los lineamientos para esta jornada de reflexión y en verdad ellos no tenían nada que haberse entrometido en este aspecto, porque era un espacio de nosotros", dijo Ivette Gareca, presidenta del mencionado sindicato.

"Por lo menos creo que es un avance importante, y se están también discutiendo los planes de acción de lo que se va a tomar frente a todo lo ocurrido", agregó.

"El paro de brazos caídos es por hoy. La escalada y la movilización la vamos a ver en horas más tarde, porque los colegas han estado planteando propuestas por ejemplo de un paro indefinido, y ahí estamos en una discusión", indicó Gareca.

La CMDS no se había referido sobre esta misma situación hasta este lunes, cuando -mediante una declaración pública- señalaron que lamentan el fallecimiento de la docente y enumeraron cinco puntos en cuanto al actuar de la entidad respecto de la denuncia de Katherine.