El gremio docente municipal cumplió una semana de paro en Antofagasta, donde todos los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) mantienen una paralización total de sus actividades.

Movilización que se mantendrá hasta que se resuelvan las demandas sobre reestructuración y cambios de los directivos de educación de la corporación y de la Escuela D-68 José Papic, quienes se encuentran suspendidos mientras dure la investigación por las denuncias de amenazas y acoso hechas por la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida.

Al respecto, el alcalde Jonathan Velásquez explicó que fueron decretados 15 días de investigación de los que restan 10, para "encontrar responsables, estamos trabajando fuertemente en eso, la secretaria ejecutiva está tomando algunas personas de apoyo, sobre aquellos cargos que han sido separados de sus funciones. Entonces hay que tomar medidas y llamar personas para subrogancia de aquellos cargos".

Velásquez agregó "acá hay un tema muy grave, que es la alimentación de los alumnos. Me he reunido con centros de padres y están bastante aproblemados porque los niños no están recibiendo su alimentación diaria".

JUNAEB: LA ALIMENTACIÓN SE ENTREGA CON NORMALIDAD

Este martes, desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) aseguraron que las raciones alimenticias para los estudiantes de básica y media beneficiados en la comuna de Antofagasta están siendo entregadas con total normalidad, pese al paro docente.

"Nuestro equipo de manipuladoras está asistiendo a todos los liceos y escuelas donde está el equipo directivo o el encargado PAE. Estamos buscando alternativas como colaciones frías para facilitar el acceso, pero siempre velando porque nuestras beneficiarias y beneficiarios sigan recibiendo este importante apoyo, que sabemos para muchas familias es fundamental en su día a día", destacó la directora regional Nellie Miranda.

Finalmente, Miranda explicó que en la Región de Antofagasta se entregan diariamente cerca de 70 mil raciones que benefician aproximadamente a 38 mil beneficiarios del PAE.

"Hacemos un llamado a los padres a que concurran a la escuela o liceo de sus hijos o hijas para que puedan seguir recibiendo la alimentación. Nos estamos adecuando a lo que está ocurriendo, pero siempre teniendo a nuestros beneficiarios y beneficiarias como primera prioridad", concluyó.