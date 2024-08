"Mi papá se está desangrando": Hombre fue amputado tras violento ataque en Antofagasta

Un hombre sufrió la amputación de su antebrazo derecho luego que fuera atacado con un machete en la Plaza de Armas de la comuna de María Elena, Región de Antofagasta.

Según consignó La Estrella de Antofagasta, el hecho ocurrió en la madrugada del 4 de agosto cuando la víctima se trasladaba en auto junto a su esposa y su hijo por el sector.

La esposa de la víctima relató en anonimato a dicho medio que otro vehículo pasó rápido por al lado de ellos y casi los choca, por lo que el hombre "le tocó la bocina y esta persona se baja con su hijo, se acercan a mi vehículo, bajan a mi esposo y comienzan a propinarle golpes con un bate, lo tiraron al suelo y siguieron golpeándolo".

Asimismo, detalló que ella se bajó e intentó de detener la golpiza, "a lo que ellos me tratan de atacar". Por ello, "me subo a mi vehículo, avanzo un poco y viene con su bate y me hace tira el parabrisas. A lo que avanzo, voy a buscar a Carabineros, quienes no se encuentran en la localidad, me dicen que estaban en Quillagua (a una hora de María Elena)", relató.

La mujer reveló que mientras buscaba a los funcionarios, recibió un mensaje de su hijo llorando diciendo: "mamita, apúrate que mi papá se está desangrando, le pegaron una puñalada".

La esposa de la víctima se devolvió hasta la Plaza de Armas y encontró a su hijo sin polera "porque le había hecho un torniquete a su papá, debido a que era mucha la sangre que estaba botando".

"Tomo a mi esposo, lo subimos al vehículo y ayudándolo con mi hijo, porque prácticamente su brazo lo tenía casi colgando. Nos dirigimos al Hospital Cruz del Norte, donde lo tomaron e ingresaron a la sala donde lo estabilizaron y se lo llevaron a Calama", precisó.

La víctima fue trasladada al Hospital de Calama donde –señaló lo esposa- "lo toman los médicos, entra a pabelló y la amputación fue inmediata" del antebrazo derecho, a la altura del codo.

La familia interpuso una denuncia en la Tenencia de Carabineros de María Elena, sin embargo, la Fiscalía ordenó a la PDI de Tocopilla realizar las diligencias investigativas, mientras que dos semanas del ataque, aún no se registran detenidos.