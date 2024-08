Tormenta de arena y ráfagas de viento afectaron a Mejillones

Vientos que alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora afectaron este viernes a la comuna de Mejillones, donde se registraron tormentas de arena, lo que obligó a suspender las clases y cancelar muchas actividades.

Los fuertes vientos provocaron, además, la caída de árboles y letreros, y según el Centro Meteorológico Regional se mantendrán mientras sea necesario, actualizando Senapred la alerta temprana preventiva declarada durante esa semana.

El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, detalló que "en algún minuto de las primeras horas se cayeron algunas ramas y se cayó un árbol, se cayó otro, y una calamina, pero no ha habido nada mayor".

Durante la semana fue pronosticado este fenómeno, por lo que el municipio programó una serie de acciones, que activó en diversos sectores de la comuna y que se mantendrán hasta que decline el viento y baje la nube de polvo que afecta a la ciudad.

Jorge Rojas, director municipal de Seguridad Pública, recomendó "mantener el resguardo de lugares que nos permita poder tener una libertad de mirar a distancia y evitar trasladarse en carretera, porque en la carretera se encuentra mucha tierra en suspensión y que dificulta trasladarse".

Respecto al resto de las localidades de la comuna, Rojas explicó que "esta condición no se está registrando desde Puerto Angamos hacia el norte; es la misma condición que se encuentra en este momento en Antofagasta. Es decir, Hornito no tiene ningún problema, Michilla no tiene ningún problema".