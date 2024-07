Derrumbe en mina de Camarones: Empresa tardó al menos ocho horas en avisar a las autoridades

El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, reveló este miércoles que la empresa Pampa Camarones SpA demoró al menos ocho horas en avisar a las autoridades competentes del derrumbe que mantiene al operario José Espinoza Albornoz atrapado desde la noche del lunes a más de 260 metros de profundidad.

"Lo que nos preocupa es sacar con vida al trabajador y poder luego abocarnos a lo otro. Seguramente vamos a tener que levantar algunas situaciones desde, por ejemplo, las comunicaciones. A nosotros se nos alertó bastante tarde de esta situación por parte de la empresa", dijo el alto funcionario gubernamental a Cooperativa.

"No sé si eso está dentro del protocolo, pero me parece que perder una cantidad de horas importante antes de dar aviso a las autoridades competentes es una cuestión que no puede volver a repetirse. Tomamos noticia de esto aproximadamente a las 4 de la tarde del día de ayer. Entendemos que la empresa avisó casi ocho horas después de acaecido el evento e inmediatamente concurrió Sernageomin con un experto para revisar la situación", indicó Sanzana.

Un grupo de expertos proveniente del yacimiento El Teniente arribó esta mañana a la mina Pampa Camarones, ubicada a 80 kilómetros al suroeste de Arica a fin de participar en las labores de rescate de Espinoza.

El operador estaba al interior de un camión cuando se produjo la emergencia, y actualmente se encuentra atrapado a más de 260 metros de profundidad, en el nivel 580 norte del área denominada Mina Salamanqueja.

Las autoridades estimaban que el rescate se podría concretar cerca de las 10:00 horas de hoy, pero las maniobras no han tenido éxito hasta ahora.