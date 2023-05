Gobernador de Arica acusó a Perú de incumplir acuerdo de paso fronterizo integrado

El gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, acusó que el gobierno peruano está "incumpliendo" el acuerdo internacional de "paso fronterizo integrado" que actualmente hay entre Chile y Perú, lo que ha dejado como consecuencia que cientos de personas estén esperando en la Línea de la Concordia para atravesar al vecino país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional explicó que entre Chile y Perú "existe un paso fronterizo integrado, que las personas cuando salen de Chile y tienen que ingresar a Perú, tienen que controlarse en territorio peruano, en el Complejo Santa Rosa, y cuando ingresan a Chile tienen que hacerlo en el Complejo Fronterizo Chungará. Lo que ha pasado en este tiempo es que el gobierno peruano ha impedido que un grupo de personas acceda a la ventanilla de control migratorio chileno y peruana".

Por lo anterior, Díaz recalcó que "se está incumpliendo este acuerdo internacional del complejo fronterizo integrado", ya que "todas estas personas, principalmente venezolanas, lo que quieren hacer es salir de Chile e ingresar a Perú, y Perú les impide acceder a la ventanilla de inmigraciones".

En esta línea, Díaz complementó que "lo que me parece apropiado es que también la Cancillería se haga cargo de revisar este acuerdo internacional con Perú respecto del paso fronterizo integrado, porque ellos lo están incumpliendo, entonces a mí me parece que eso también es un punto sobre la mesa, porque si lo están incumpliendo creo que es el momento de suspender o de revisar este acuerdo de paso fronterizo integrado hasta que las condiciones existan y cambien".

"No puede ser que nosotros no tengamos la posibilidad de resguardar nuestro territorio nacional, no tengamos la posibilidad de tomar decisiones frente a este incumplimiento de otro Estado", puntualizó.

[📻] Gobernador Díaz: Tenemos buenas relaciones con el gobernador de Tacna, permanentemente estamos en contacto; entendemos que este tipo de situaciones excede las capacidades regionales y por eso nosotros hemos pedido a nuestros gobiernos que tomen medidas #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) May 2, 2023

Sobre la cantidad de personas que están en el sector de la Línea de la Concordia, el gobernador detalló que es una "cantidad variable" que sube y baja, destacando que ellos "no están impedidos de volver a Arica, ellos pueden volver para pernoctar, alimentarse, resguardarse, no es que ellos estén encajonados o encerrados en este espacio, porque en Chile se les permite retornar".

Finalmente, la autoridad sostuvo que Venezuela "está analizando la posibilidad fáctica de que se pudiera incorporar un avión que salga desde Arica hacia Venezuela, a objeto de que ellos puedan volver a su patria", indicando que las condiciones están, ya que el aeropuerto de la ciudad tienen las características de "internacional".