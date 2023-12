Defensa de Luis Castillo pedirá revertir prisión preventiva: "No hay secuestro"

El abogado de Luis Castillo, Raúl Palma, afirmó que buscará revertir la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra su cliente el sábado por el Juzgado de Garantía de Copiapó por un supuesto secuestro extorsivo, que el representante descarta.

Castillo fue indultado por el Presidente Gabriel Boric el último día hábil de 2022 y fue detenido en Copiapó la semana pasada en un confuso incidente cuando se movilizaba en un auto robado con tres mujeres (dos de ellas menores de edad) y el conductor original del vehículo metido en el maletero.

Tras ello fue formalizado junto a las otras tres ocupantes del auto: él y la adulta quedaron en prisión preventiva y las dos menores en arresto domiciliario.

Palma dijo a SoyCopiapó que recurrirá a la Corte de Apelaciones, ya que "en la vida hay que ser coherente: dije que de acuerdo a los antecedentes que existen no hay un secuestro; existen otros elementos".

El abogado enfatizó que "el tribunal fue bien claro que el robo con violencia no existía y estableció que podría existir una suerte de hurto frustrado. Por lo tanto, no acogió todas las tesis de la Fiscalía. Efectivamente acogió el argumento del secuestro extorsivo, del cual nosotros entendemos de acuerdo a los antecedentes, en dicha figura típica del código penal no se configura".

"Esta decisión del Tribunal de Garantía, que es una decisión preliminar, y lo que ha dicho el Tribunal es muy importante e insta a la Fiscalía a seguir investigando, porque entiende que faltan antecedentes para poder concluir lo que se ha decidido y también insta a las defensas a que aportamos más antecedentes a nuestras tesis", agregó.