La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó en Cooperativa que el mal estado de los colegios y el paro docente que ya bordea los 60 días corresponden a "una crítica situación que en particular vive la Región de Atacama", y que no da cuenta de la generalidad de los establecimientos desmunicipalizados a partir de la reforma aprobada en la segunda administración Bachelet. Atacama "no está representando el conjunto de las regiones o de las situaciones de los nuevos servicios locales de educación que se han logrado traspasar hasta la fecha", asveró Vallejo en Lo Que Queda del Día. Asimismo, indicó que el Ejecutivo va a convocar una mesa de trabajo para avanzar en la solución de los problemas detectados, y hay recursos que "se han puesto a disposición: aportes adicionales del Mineduc para avanzar en los problemas de infraestructura", junto con una solicitud de reasignaciones dentro del propio Servicio para asegurar "las condiciones mínimas de los establecimientos".

