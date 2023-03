Preocupación en Chile Chico por término de subsidio aéreo con Coyahique

Preocupación ha generado entre los habitantes de Chile Chico con el anuncio de que este 31 de marzo termina el subsidio que les permite conectarse, vía aérea, con Coyhaique, en la Región de Aysén.

El subsidio se implementó en la zona debido a las reiteradas fallas que presentaron las barcazas que conectaban a la capital de la provincia de General Carrera con Puerto Ibáñez.

El alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, confirmó a Radio Santa María que "eran 10 subsidios semanales donde se trasladaban cerca de 600 personas por mes a la localidad de Coyhaique y resulta que ahora este Gobierno nos quita el subsidio; primero nos bajó de tres a 10 y ahora, a partir del 31 de marzo, quedamos sin subsidio".

"No hemos tenido ninguna información oficial porque este Gobierno se caracteriza por eso, que cada vez que nosotros le consultamos algo no nos responde. No nos han hecho llegar la información, solamente nos enteramos a través de la empresa aérea de que supuestamente les habían notificado que el subsidio no va más para el próximo mes", fustigó.

El alcalde Muñoz manifestó que "no nos pueden quitar los subsidios porque es parte de los derechos que adquirimos la comunidad producto de una serie de luchas que se estuvieron dando. Esto no fue por 'obra y gracia del Espíritu Santo', esto fue parte de lo que solicitó la comunidad organizada, las marchas que se hicieron en Chile Chico y los cabildos que se hicieron para que la comunidad opine. Eso fue parte de una lucha social, una conquista social, por parte de la comunidad que adquirimos estos subsidios aéreos".

"Nosotros transitamos por la carretera argentina en cinco horas, la barcaza se demora cinco horas más, pero en una avioneta estás en 20 minutos", enfatizó.

SEREMI: "HAY UN SERVICIO TERRESTRE PERMANENTE"

La seremi de Transportes, Claudia Cantero, confirmó al medio regoinal el término del subsidio explicando que "efectivamente, al ser un subsidio transitorio que se implementó a propósito de la emergencia en General Carrera el año PAsado, cuando no teníamos barcaza, su término es ahora el 31 de marzo".

El compromiso, dijo Cantero, "una vez volviendo la barcaza Tehuelche a operar (era que) se terminaban los subsidios transitorios (...). Efectivamente el servicio no continúa, pero nosotros, como Ministerio de Transportes, vamos a estar evaluando las posibilidades económicas de poder seguir implementándolo".

La seremi agregó que "nosotros como Gobierno hemos puesto un servicio terrestre permanente para la comuna de Chile Chico porque tenemos un compromiso real con la conectividad. Yo siempre he hablado de que se deben diversificar los modos de conectividad para Chile Chico y es lo que hemos estado haciendo".

"Vamos a ver cómo evoluciona este tema, vamos a ver cómo evoluciona nuestra propia solicitud regional para contar con mayores recursos para la región, pero ahí vamos a estar dando quizás alguna respuesta, espero pronto, y si no la invitación es a poder conversar estos temas de forma regional y ver cómo lo vamos a plantear para el próximo año", puntualizó.

La seremi manifestó que mientras se resolvía el mantenimiento y reparación de las naves, principal medio de movilización para los habitantes de Chile Chico, el Gobierno desplegó otros medios de transporte para resolver la necesidad inmediata de la comunidad. Entre ellas, además del servicio aéreo se contó la contratación del transbordador Chelenco, conectividad terrestre por Argentina y por la zona de la cuenca del Lago General Carrera, el que fue implementado en forma permanente a raíz del requerimiento de los habitantes del interior.