Alegría en Canela, Illapel y Salamanca: embalse Corrales se llenó por segundo año consecutivo
La Junta de Vigilancia del Río Choapa dio a conocer fotografías del embalse Corrales, que durante la tercera semana de octubre alcanzó nuevamente su máxima capacidad de almacenamiento, completando los 50 millones de metros cúbicos de agua re reserva.
"Este hito es doblemente significativo, ya que marca el segundo año consecutivo en que el embalse logra el lleno total", transformándose en "un alivio histórico" para la provincia del Choapa, que forman las comunas de Canela, Illapel y Salamanca.
