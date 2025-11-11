Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.4°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Coquimbo

Alegría en Canela, Illapel y Salamanca: embalse Corrales se llenó por segundo año consecutivo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Junta de Vigilancia del Río Choapa dio a conocer fotografías del embalse Corrales, que durante la tercera semana de octubre alcanzó nuevamente su máxima capacidad de almacenamiento, completando los 50 millones de metros cúbicos de agua re reserva.

"Este hito es doblemente significativo, ya que marca el segundo año consecutivo en que el embalse logra el lleno total", transformándose en "un alivio histórico" para la provincia del Choapa, que forman las comunas de Canela, Illapel y Salamanca.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados