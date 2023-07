Este 26 de julio, un ex oficial de inteligencia aseguró a un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que encontró "restos biológicos no humanos" al investigar OVNIS. Esto ha llevado a que el tema de los objetos voladores no identificados se haya hecho viral en redes sociales, tanto así que el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, publicó un registro sobre un encuentro en el Valle del Elqui. "No estamos solos", escribió el jefe comunal en sus redes sociales junto a fotografías de uno en el sector Cochiguaz.

LEER ARTICULO COMPLETO