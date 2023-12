Alcalde de Cunco será formalizado por abuso sexual a cuatro funcionarias

La Fiscalía de La Araucanía confirmó que el actual alcalde de Cunco, Alfonso Coke (PPD), será formalizado el 30 de enero por delitos de abuso sexual, que fueron denunciados por cuatro funcionarias de ese municipio.

La persecutora Vania Arancibia sostuvo que "tras una larga y exhaustiva investigación", y acogida la solicitud del Ministerio Público, "estos hechos y los antecedentes respectivos serán expuestos en audiencia" en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Respecto del caso, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, expresó que "no solamente me preocupa, sino que hay que ocuparse, y en ese sentido, no importa el cargo que se ostente, la Justicia debe funcionar".

"Desde el Gobierno, con la Seremi de la Mujer y todos los instrumentos que existen, se ha entregado colaboración a las víctimas", que reciben apoyo de equipos especializados.

En el último tiempo, los jefes comunales de Cholchol, Victoria y Renaico también han sido acusados de abuso sexual y acoso laboral, mientras que el alcalde de Lautaro, Raúl Schifferli, ya fue condenado por un caso similar.