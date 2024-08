Alcaldes de La Araucanía preparan demanda colectiva por cortes de luz

La Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA) prepara una demanda colectiva contra las empresas responsables de la distribución eléctrica en la zona, por cortes de luz que se prolongan por más de cinco días en varios sectores de la región.

La acción legal estará conformada por "los 32 municipios, respaldados por una asociación de consumidores, y además por el Sernac, que fue lo que solicitamos hoy al delegado presidencial (José Montalva)", precisó el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda.

"Los daños ocasionados a las familias por falta de energía no solamente tienen que ver con eso: hay daño emergente y lucro cesante respecto de aquellas familias que tenían sus frutas y otras cosas para vender en lo que queda del año", planteó el secretario de la AMRA.

La emergencia ha provocado la suspensión de clases esta semana en casi 40 establecimientos particulares y subvencionados además de los colegios municipales.

La región sufrió el paso de dos sistemas frontales que causó la caída de árboles y postes eléctricos, extendiendo los cortes de luz en ya cinco días.

Esta situación también afecta al agro de la zona. Camilo Guzmán, representante del sector en la región, comentó que "¿Qué pasa con la calidad del servicio? Nosotros bien sabemos en el campo que el tendido eléctrico está lleno de árboles en ciertos sectores que, cuando viene el viento fuerte, caen y cortan la luz".

"¿Qué pasa ahí? ¿Por qué las compañías de electricidad no están haciendo su pega? ¿Por qué no están limpiando las líneas? Las líneas de electricidad deben mantenerse limpias para que estas situaciones no fallen. ¿Qué pasa con los planes de contingencia de las empresas de electricidad? Eso es lo que me pregunto, o sea el servicio aumenta su precio, pero ¿qué pasa con su calidad?", añadió.

En las últimas horas, manifestantes cortaron las rutas en la comuna de Freire y Cholchol producto de los daños causados por el corte de suministro eléctrico.