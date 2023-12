Ataque incendiario dejó ocho máquinas destruidas en Vilcún

Al menos ocho máquinas forestales, una bodega y una camioneta resultaron destruidas en un ataque incendiario registrado la madrugada de este domingo en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía.

Según la información policial, este hecho, ocurrido en el Fundo Santa Teresa, ubicado en el sector Quilaco, se dio cuando un grupo indeterminado de personas ingresó al predio, intimidó al cuidador y quemó estas máquinas, para posteriormente escapar en dirección desconocida.

Según testigos, se escucharon disparos en el sector previo a la ocurrencia de este ataque incendiario.

Además, desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que en el lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche, en específico en apoyo de comuneros detenidos.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), en conjunto a peritos del Lacrim Temuco, quedaron a cargo de las diligencias de este caso, que no dejó lesionados y por el momento tampoco detenidos.

CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO

Este nuevo hecho de violencia en La Araucanía fue abordado por el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), quien insistió en que el Gobierno debe "desatar las manos" a los militares, realizando también una crítica al resultado del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur.

"Ocho máquinas quemaron un grupo de terroristas en Vilcún, en un campo, y la verdad es que esto sigue. Comenzamos diciembre, después viene la temporada de incendios y el Gobierno no ha entendido que la medida del estado de excepción no es suficiente. Le he dicho permanentemente que le desate la mano a los militares, necesitamos los militares más activos, pero ellos necesitan que se les desate las manos", advirtió el parlamentario.

En opinión de Jouannet, aunque "el Gobierno habla de seguridad, la verdad es que hace poco. Hay poca inteligencia".