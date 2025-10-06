Balance positivo del pago electrónico en el transporte de Temuco y Padre Las Casas

Las autoridades de transporte de la Región de La Araucanía presentaron un prometedor balance sobre la implementación del sistema de pago electrónico en el transporte público de Temuco y Padre Las Casas.

A tan solo un mes de su puesta en marcha, la medida ha demostrado una alta aceptación y operatividad entre los usuarios, además de destacar por sus beneficios en grupos de la población como estudiantes y adultos mayores.

"Gracias al programa del recaudo electrónico, tenemos como cifra que más de 200.000 personas son las que usan el transporte público. De ellas, el 50% son personas que tienen algún tipo de beneficio, por ejemplo, cerca de 70.000 estudiantes que viajan a través de la tarjeta TNE y cerca de 20.000 adultos mayores que están viajando todos los días en el transporte público", detalló Mary Valdebenito, seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

Mientras las autoridades celebran el éxito del pago electrónico, los choferes de diversas líneas de la zona, especialmente aquellos que conectan ambas comunas, han manifestado su descontento por una disminución en sus remuneraciones.

Ante la falta de una solución que satisfaga sus demandas, los choferes han optado por la movilización como forma de protesta. El paro de la Línea 10 es un indicador de la gravedad del conflicto y de la determinación de los trabajadores para visibilizar su problemática.