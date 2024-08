Cortes de luz en La Araucanía: Gobierno pide "todo el rigor de la ley" para Codiner

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, arremetió contra la empresa distribuidora Codiner, después de que no cumpliera con los plazos para restablecer el servicio eléctrico, en particular en sectores rurales de la precordillera.

Tras reunirse con representantes de esa firma y de Frontel este miércoles, la autoridad manifestó que "es insólito que todavía haya empresas que no hacen la reposición, particularmente en nuestra región Codiner, que no ha dado respuesta y ha hecho compromisos que no ha cumplido".

"Es una empresa que merece que se le aplique todo el rigor de la ley, y en eso vamos a trabajar en conjunto con todas las demás instituciones", enfatizó Montalva.

Dado que más de 1.200 personas de la región permanecen sin suministro, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se decidió que las brigadas de Frontel apoyen a Codiner para reparar los puntos más críticos, a la espera de obtener resultados positivos durante el fin de semana.

AGRICULTORES DE LA ZONA CRITICAN "OPORTUNISMO"

Los estragos del sistema frontal también golpearon con fuerza a los agricultores de la región, mientras que los emprendimientos locales de varias comunas no han podido funcionar sin electricidad.

El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), Roberto Heise, admitió que se trató de "un fenómeno excepcional, de una magnitud y extensión sin precedentes", lamentando que "las empresas eléctricas no han logrado comunicar adecuadamente a los usuarios la verdadera dimensión de los daños que se causaron".

"Consideramos que, dada la gravedad de la situación, era fundamental establecer mesas de coordinación y centralizar la información para emitir comunicados oficiales", por lo que llamó a que este escenario sea una fuente de aprendizaje.

Para Heise, "estar apuntando a culpables, o pidiendo cargos tanto de empresas distribuidoras, como de la SEC, o sugerir siquiera la devolución de las concesiones nos parece oportunista, y la verdad, irresponsable".