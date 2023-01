Diputados solicitaron revisar cautelar de werkén imputado por robo de madera en Temucuicui

Los diputados Miguel Mellado (RN) y Andrés Jouannet (Amarillos) solicitaron este jueves revisar la medida cautelar de arresto domiciliario total del werkén de Temucuicui Mijael Carvones, imputado por delitos relacionados al robo de madera, dado las dificultades para confirmar su complimiento.

Fue Carabineros que días atrás, a través de un documento firmado por el capitán Pablo Aguayo, reparó en la peligrosidad de ingresar a verificar la medida cautelar de Carvones, dado que -advirtieron- solamente pueden hacerlo bajo fuertes medidas de seguridad y en vehículos blindados.

Ante esto, Mellado afirmó que "significa que no existe estado de derecho en esta comunidad y que no van a poder cumplir, y si Carabineros le dice a la Fiscalía que no puede ir, la verdad es que estamos en tierra de nadie".

"Carabineros ha solicitado que se le cambie la medida cautelar al señor Carvones. Si Carabineros está pidiendo eso, imagínese la gente que vive ahí", cuestionó, por su parte, su par de Amarillos Andrés Jouannet.

Ambos parlamentarios coincidieron en que Temucuicui es una zona donde el estado de derecho no existe y llamaron al Gobierno a tomar atención en ello, pues -según agregaron- vienen repitiendo hace años que hay delitos que se esconden en ese sector de Ercilla.

La misiva de Carabineros recordó también episodios como el homicidio del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar y la fallida visita de la exministra de Interior Izkia Siches, quien fue recibida con disparos al aire camino a esa comunidad y de la cual tuvo que salir raudamente junto a su comitiva.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Desde el Gobierno, en tanto, delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, señaló "que opere el Estado de Derecho no significa que no haya dificultades en ninguna parte. Que opere el Estado de Derecho es que, pese a las dificultades, Carabineros tenga las herramientas y tenga las capacidades de llevarlas a cabo".

"En ese sentido, las personas que en la región sientan que tienen alguna complicación o que sean testigos de algún delito o que sientan que no están pudiendo llegar a lugar, tienen que hacer la denuncia y ahí el Estado de Derecho y las policías particularmente, tienen que operar y así lo hacen", afirmó la autoridad.