Tópicos: País | Región de La Araucanía

"Estar preparados": Alerta temprana preventiva para La Araucanía por lluvias y vientos

Publicado:
| Periodista Radio: Rocío Godoy
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Senapred informó que se esperan 30 milímetros de agua caída y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora para este fin de semana.

 ATON (referencial)

El pronóstico también anticipa bajas temperaturas en La Araucanía.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía debido al pronóstico de un evento meteorológico que traerá lluvias y fuertes vientos durante este fin de semana.

El organismo indicó que el sistema frontal afectará a toda la región, incluyendo sectores costeros, valle central y zona cordillerana, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 milímetros de agua, acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

"Ante estos antecedentes y el análisis de riesgo, hemos declarado una alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico con el fin de poder activar el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres a nivel regional", informó Catherine Saravia, directora regional de Senapred.

"También el llamado a la comunidad es poder estar atento a las condiciones de este evento meteorológico y que también puedan revisar los canales oficiales tanto de la Dirección Meteorológica de Chile como de Senapred. Estar preparados y preparadas es tarea de todos y de todas", complementó.

El pronóstico también anticipa un descenso en las temperaturas, que oscilarían entre los 13 y 14 grados, al menos hasta el próximo lunes.

